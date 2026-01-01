Individuos

Trayectoria personal

Proporcionamos una plataforma para que los trabajadores del pensamiento se conviertan en ciudadanos y tecnólogos globales más conscientes y empáticos.

Industria

Diversidad, equidad e inclusión

Rechazamos la discriminación y la desigualdad, y promovemos la diversidad en todas sus formas. Nos esforzamos activamente por hacer que Thoughtworks y nuestro sector reflejen mejor la sociedad a la que servimos y la incluyan.

Organizaciones

Tecnología para el cambio social

Las herramientas tecnológicas pueden ser una palanca para el cambio social. Nos comprometemos con organizaciones de justicia social en las que creemos que Thoughtworks puede aportar un gran valor, a través de la estrategia, el diseño y la tecnología.

Movimientos

La solidaridad por encima de la caridad

Nuestras estrategias de impacto social se basan en nuestros socios. Ya sean movimientos sociales o comunidades, nos esforzamos por alinear nuestras prioridades con las coaliciones organizativas para maximizar nuestro impacto.

Sociedad

Tecnología responsable

La tecnología está cambiando rápidamente la sociedad. Impulsamos conversaciones sobre privacidad, equidad e inclusión. Trabajamos de forma proactiva para identificar, comprender y abordar las desigualdades en la tecnología emergente.