La lucha por un cambio social positivo está en el centro de nuestro propósito, cultura y trabajo.
Como tecnólogos, tenemos un papel único que desempeñar para garantizar que la tecnología beneficie a toda la sociedad, hacia un futuro más equitativo. Nuestra visión del cambio social nos inspira y motiva para emprender acciones colectivas. Amplificamos, a través de nuestro conjunto de habilidades, el trabajo de nuestros socios en la vanguardia de los movimientos sociales.
Reporte de impacto social: Nuestro propósito en acción
Nuestro propósito es crear un impacto extraordinario. En este informe resumimos las medidas adoptadas el año pasado en materia de diversidad, equidad e inclusión, sostenibilidad y cambio social, tanto internamente como con nuestros socios.
Nuestro podcast: Tecnología y cambio social
Hablar de tecnología y cambio social explora la intersección entre tecnología y sociedad, centrándose claramente en cómo los tecnólogos pueden marcar la diferencia.
Manual de tecnología responsable
Una guía curada de las herramientas y prácticas que ayudan a las empresas a tomar decisiones tecnológicas mejores y más responsables.
Nuestra gente; nuestra cultura
El marco del cambio social
Nuestro enfoque para impulsar el cambio social y promover un futuro tecnológico más equitativo sigue evolucionando. En la actualidad, utilizamos este marco para guiarnos, garantizando que abordamos el cambio social en todos los niveles.
Individuos
Trayectoria personal
Proporcionamos una plataforma para que los trabajadores del pensamiento se conviertan en ciudadanos y tecnólogos globales más conscientes y empáticos.
Industria
Diversidad, equidad e inclusión
Rechazamos la discriminación y la desigualdad, y promovemos la diversidad en todas sus formas. Nos esforzamos activamente por hacer que Thoughtworks y nuestro sector reflejen mejor la sociedad a la que servimos y la incluyan.
Organizaciones
Tecnología para el cambio social
Las herramientas tecnológicas pueden ser una palanca para el cambio social. Nos comprometemos con organizaciones de justicia social en las que creemos que Thoughtworks puede aportar un gran valor, a través de la estrategia, el diseño y la tecnología.
Movimientos
La solidaridad por encima de la caridad
Nuestras estrategias de impacto social se basan en nuestros socios. Ya sean movimientos sociales o comunidades, nos esforzamos por alinear nuestras prioridades con las coaliciones organizativas para maximizar nuestro impacto.
Sociedad
Tecnología responsable
La tecnología está cambiando rápidamente la sociedad. Impulsamos conversaciones sobre privacidad, equidad e inclusión. Trabajamos de forma proactiva para identificar, comprender y abordar las desigualdades en la tecnología emergente.
La justicia social no se trata solo de trabajar por buenas causas. También se trata de ver nuestro trabajo central y preguntar cómo puede beneficiar a la sociedad.