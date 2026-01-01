Kriti MehtaProgram Director, Strategic Initiatives and Market Expansion - Middle East
Strategic growth and business transformation leader with 14+ years of experience across technology delivery, enterprise transformation, service-line strategy, operating model change and market expansion.
Currently leads strategic initiatives and market expansion for Thoughtworks across the Middle East, with a focus on Saudi Arabia and the UAE. Works across senior client stakeholders, government and sovereign entities, strategic partners and global leadership teams to convert AI and digital ambition into investable propositions, commercial opportunities and executable transformation programs. Brings a distinctive mix of strategy, commercial judgment and technology delivery depth, building clarity in ambiguous markets and connecting global capability to local priorities.