Mantener tus aplicaciones digitales con servicios gestionados requiere lograr un delicado equilibrio entre la reducción de costes y la maximización del valor. Los servicios de aplicaciones gestionadas tradicionales a menudo emplean un enfoque reactivo de “romper y arreglar”, lo que resulta en la acumulación de deuda técnica.
Los servicios gestionados DAMO™ de Thoughtworks con tecnología de IA van más allá de simplemente mantener tus aplicaciones. Nuestros servicios gestionados de extremo a extremo te permiten evolucionar y optimizar tus aplicaciones, gestionar la deuda técnica para reducir costes y liberar tu talento digital para impulsar el crecimiento.
Contenido destacado
¿Te sientes abrumado por los silos de datos, las brechas de experiencia y las complejidades de la adopción de IA? Descubre cómo los servicios gestionados pueden ayudarte a superar los desafíos de datos, agilizar los procesos e impulsar resultados tangibles.