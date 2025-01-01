Mantener tus aplicaciones digitales con servicios gestionados requiere lograr un delicado equilibrio entre la reducción de costes y la maximización del valor. Los servicios de aplicaciones gestionadas tradicionales a menudo emplean un enfoque reactivo de “romper y arreglar”, lo que resulta en la acumulación de deuda técnica.

Los servicios gestionados DAMO™ de Thoughtworks con tecnología de IA van más allá de simplemente mantener tus aplicaciones. Nuestros servicios gestionados de extremo a extremo te permiten evolucionar y optimizar tus aplicaciones, gestionar la deuda técnica para reducir costes y liberar tu talento digital para impulsar el crecimiento.