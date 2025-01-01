Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Mantener tus aplicaciones digitales con servicios gestionados requiere lograr un delicado equilibrio entre la reducción de costes y la maximización del valor. Los servicios de aplicaciones gestionadas tradicionales a menudo emplean un enfoque reactivo de “romper y arreglar”, lo que resulta en la acumulación de deuda técnica.

 

Los servicios gestionados DAMO™ de Thoughtworks con tecnología de IA van más allá de simplemente mantener tus aplicaciones. Nuestros servicios gestionados de extremo a extremo te permiten evolucionar y optimizar tus aplicaciones, gestionar la deuda técnica para reducir costes y liberar tu talento digital para impulsar el crecimiento. 

Operacionalizar la IA: por qué los servicios gestionados son el lugar ideal para empezar

¿Te sientes abrumado por los silos de datos, las brechas de experiencia y las complejidades de la adopción de IA? Descubre cómo los servicios gestionados pueden ayudarte a superar los desafíos de datos, agilizar los procesos e impulsar resultados tangibles.

