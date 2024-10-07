En Thoughtworks, el crecimiento profesional no sigue un camino predefinido. Cada persona tiene la libertad de diseñar su propio recorrido hacia el liderazgo, apoyándose en una cultura que fomenta la autonomía y la colaboración. Creemos en la "cultivación": al igual que las plantas, el conocimiento crece cuando es nutrido y apoyado, tanto individualmente como en equipo. Promovemos un crecimiento colectivo, donde el aprendizaje mutuo nos impulsa a alcanzar grandes objetivos. Aquí no hay héroes solitarios: trabajamos juntos, apoyándonos para dar lo mejor de nosotros mismos. Este enfoque colaborativo impulsa el desarrollo continuo de cada miembro de Thoughtworks.

Además, ofrecemos programas de desarrollo personalizados, herramientas interactivas y un equipo dedicado a ayudar a cada persona a alcanzar su máximo potencial. Nuestro enfoque va más allá de lo técnico: promovemos un desarrollo integral donde las personas no solo se destacan en su campo, sino que también inspiran y guían a otros. Con nuestra cultura de feedback constante, aprendizaje colaborativo y el intercambio de conocimientos, cada Thoughtworker tiene la oportunidad de convertirse en un líder de pensamiento y transformar su entorno.

Uno de esos líderes es Geovanny Campoverde, Lead Infrastructure Consultant de LATAM, quien ha aprovechado cada oportunidad de crecimiento para llevar su experiencia más allá de las fronteras locales. Geovanny ha sido parte de eventos internacionales como speaker tanto en Panamá como en Colombia, donde compartió su conocimiento con una audiencia más amplia.

"Mi motivación surge de la pasión por compartir conocimiento y contribuir al crecimiento de las comunidades tecnológicas", comenta Geovanny. Después de participar en eventos locales, decidió dar el paso hacia escenarios internacionales, impulsado por una conversación con su mentora en Thoughtworks. “El poder presentarme en Colombia fue tan enriquecedor que luego me animé a participar también en otro evento similar pero en Panamá, donde no solo compartí mis conocimientos, sino que también establecí conexiones valiosas con profesionales de toda la región.”