La rapidez de cambio en la industria tecnológica requiere un aprendizaje constante y empleados demandan a sus empleadores que faciliten y agilicen su crecimiento profesional. Mientras que los esfuerzos tradicionales para respaldar el crecimiento de los empleados se centran en el individuo, una cultura de cultivación acelera el crecimiento de los empleados al enfocarse en el aprendizaje colectivo. Una 'cultura de cultivación' es la responsabilidad colectiva de cultivarnos mutuamente, compartir conocimientos, enseñar, para que, como colectivo, podamos ser más impactantes. En 2019, Thoughtworks lanzó un Programa Global de Cambio para fortalecer la cultura de cultivación en los 14 países donde tenemos oficinas. En este artículo, exploramos cómo Thoughtworks Alemania pioneró una guía para fortalecer una cultura de cultivación con sus más de 300 empleados.

La definición y los comportamientos

Si bien la definición más común de cultivación se refiere a la acción de cultivar la tierra, usamos esta terminología para referirnos a una cultura de aprendizaje colectivo que se centra en cultivarnos y habilitarnos mutuamente. Una cultura de cultivación es aquella en la que las personas actúan con la creencia de que "tenemos éxito al cultivarnos mutuamente para cumplir con nuestra visión", dice William Schneider, quien desarrolló el "modelo de Cultura Central" en 1994. En su modelo, define 4 tipos básicos de Culturas dentro de las organizaciones corporativas: Colaboración, Control, Competencia y Cultivación. Es posible que una organización tenga uno o más cuadrantes dominantes o que abarque varios.

Cuando entrevistamos a los Thoughtworkers para comprender sus pensamientos y opiniones sobre la cultivación, nos dimos cuenta de que para la mayoría de las personas "cultivación" no significaba mucho o significaba cosas diferentes para personas en diferentes regiones. Por lo tanto, identificamos una fuerte necesidad de alinearnos en una definición y dar forma a lo que la cultivación significa en Thoughtworks



Socializamos la definición del modelo Schneider, junto con algunas oraciones elaboradas para abordar las preguntas y dudas más comunes de nuestros colegas:

Finalmente, para asegurar una comprensión compartida de la Cultivación, explicamos qué no es la cultivación:

Una vez que acordamos una definición, nos centramos en cómo ayudar a nuestros colegas a practicar la "Cultivación". Por lo tanto, creamos y socializamos comportamientos de cultivación, para ayudar a las personas a comprender cómo pueden dar vida a la cultivación y proporcionarles un lenguaje común para describir acciones relacionadas con la cultivación. Un comportamiento no excluye a otro, y todos los Thoughtworkers están invitados a explorar los comportamientos, jugar y practicar con ellos para encontrar inspiración para su propia forma de cultivación.

"La idea de introducir comportamientos surge del deseo de hacer tangible un concepto abstracto como la cultivación. Nuestras creencias se manifiestan en nuestras acciones. Nuestros comportamientos pueden ser observados por otros que pueden alentarnos o ayudarnos a mejorar".

- Sara Michelazzo, Service Designer

4 pasos para fortalecer la 'cultura de cultivación'

1. Cambio de mentalidad

El primer paso hacia una cultura de cultivación fue asegurarse de que todos comprendieran qué es la Cultivación, cómo se puede llevar a la práctica y por qué es tan importante para cada empleado y para la organización en su conjunto. Para Thoughtworks Alemania, este cambio de mentalidad fue respaldado mediante Talleres de Cultivación en toda la empresa que se centraron en compartir la definición, los comportamientos tangibles y las historias de cultivación individuales que hicieron que las personas crecieran en sus carreras profesionales. Realizamos talleres con 299 participantes, el 86% del total de empleados. Después del taller, el 93% de los participantes estuvo de acuerdo en que sabían cómo aplicar los comportamientos de cultivación.

2. Capacitación de empleados

Una vez establecida la base, dirigimos el enfoque hacia la capacitación de los empleados para desarrollar las capacidades necesarias para cultivarnos mutuamente. Algunas de las habilidades más importantes que identificamos son: retroalimentación efectiva, mentoría, mantener conversaciones difíciles, establecer metas de crecimiento y detectar y fomentar el potencial en otros. Nuestros especialistas en Aprendizaje y Desarrollo crearon experiencias de aprendizaje personalizadas (guías, capacitación, talleres, cursos en línea) necesarias para hacer crecer a otros, como "Dar y recibir retroalimentación". Estos recursos de aprendizaje estuvieron disponibles para todos los Thoughtworkers a través de nuestra intranet.

3. Sistematización y Celebración

Mientras capacitábamos a los empleados, también comenzamos a "sistematizar" la Cultivación al integrarla en las operaciones comerciales con la intención de hacer que el cambio sea sostenible. Por ejemplo, incluimos preguntas sobre Cultivación en nuestro proceso de contratación y comenzamos a compartir valores fundamentales de Cultivación con los nuevos empleados. En Thoughtworks Alemania, el impacto de la Cultivación es uno de los factores que contribuyen a una promoción o aumento salarial. Por último, pero no menos importante, para que la Cultivación se mantenga, creamos oportunidades para celebrarla y reconocer a las personas que ayudan a otros a crecer en su trabajo diario.

4. Mantenimiento

Para mantener el cambio cultural a largo plazo, el equipo definió roles y responsabilidades claros para el apoyo continuo y una estructura de gobernanza para mantener la Cultivación en primer plano en la mente de las personas es clave. La Cultivación comenzó como un programa de cambio en Thoughtworks Alemania y después de 15 meses estamos transfiriendo la propiedad de las actividades de cultivación al equipo de Talento y, en un futuro cercano, lo tratarán como algo habitual en el negocio.

Beneficios

Los empleadores, los empleados y, en nuestro caso, también los clientes, pueden beneficiarse de una cultura de cultivación junto con el apoyo al crecimiento individual.

Lecciones para implementar la Cultivación

Si estás interesado en fomentar una cultura de cultivación en tu organización, aquí tienes algunas recomendaciones:

Tómate el tiempo para elaborar tus mensajes y comunicarte claramente con tus empleados, para ayudarles a conectar la Cultivación con su trabajo diario. Haz que las expectativas hacia la Cultivación sean tangibles, habla sobre comportamientos observables y comparte historias significativas para que sea real, porque la Cultura es abstracta.

Celebra la cultura de cultivación para que se mantenga. Lo que una organización decide celebrar y recompensar se vuelve importante. Cada celebración es un recordatorio del valor de la Cultivación que inspira a las personas a liderar como modelos a seguir.

Mantén la resiliencia, es un juego a largo plazo. Los cambios culturales llevan tiempo y paciencia. Es un maratón, no una carrera corta. Pero a largo plazo, realmente puede marcar la diferencia para tu organización.

Referencias

1 Una cultura de cultivación es aquella en la que las personas actúan con la creencia de que "tenemos éxito al cultivarnos mutuamente para cumplir con nuestra visión", dice William Schneider, quien desarrolló el 'modelo de Cultura Central' en 1994. En su modelo, define cuatro tipos básicos de Culturas dentro de las organizaciones corporativas: Colaboración, Control, Competencia y Cultivación. Es posible que una organización tenga uno o más cuadrantes dominantes o que abarque varios. Una explicación e imagen del modelo Scheider está disponible en el artículo 'Cómo hacer que tu cultura funcione con Agile, Kanban y Artesanía de Software' de Michael Sahota.

Referencia del libro: The Reengineering Alternative: A Plan for Making Your Current Culture Work de William Schneider - Septiembre de 1999, McGraw-Hill Companies.