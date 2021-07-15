Mi nombre es Chakrit Likitkhajorn. En Tailandia, normalmente nos llamamos por apodos, así que puedes llamarme Chris. Me encanta construir productos tecnológicos increíbles y mi especialidad es la programación. Puedo escribir software de producción en más de 7 lenguajes de programación y me gusta hablar sobre cómo cada lenguaje, estilo y paradigma nos ayuda o nos impide construir un buen software.

Disfruto construyendo y manteniendo un buen producto tecnológico. Para lograrlo, se necesita más que simplemente programar. Es necesario entender por qué las personas quieren invertir dinero en lo que construyes. Debes asegurarte de escuchar a los clientes y, lo más importante, no interpretar el ruido como una señal. Aunque creo que soy bueno en la programación, me doy cuenta de que solo programar no me llevará al punto en el que estaré orgulloso del producto que construí. Por eso amplié mis conocimientos en áreas como el soporte, ventas, hoja de ruta de productos y diseño.

Antes de convertirme en un ingeniero líder en Thoughtworks, trabajé en una variedad de roles en el desarrollo de software, desde contribuciones individuales hasta la gestión. Solía dirigir una empresa de software con un amigo. Después de eso, me uní a una startup y me convertí en Vicepresidente de ingeniería. Era responsable del desarrollo de productos, asegurándome de que fueran competitivos y estuvieran a la altura de los estándares. Luego, fui consultor independiente durante un año.

Lo que me atrajo de Thoughtworks es su excelencia tecnológica, cultura de trabajo y reputación en la industria. Quiero ganar exposición en el mercado global y Thoughtworks es un trampolín para eso. También consideré otros criterios, como la estructura plana, la cultura multicultural y de aprendizaje, y Thoughtworks cumple con todos mis criterios.

Así que solicité un trabajo a través de un Thoughtworker. Pasé por un proceso de entrevistas que fue bastante fluido. Conocí a algunos entrevistadores y pudimos ver cómo sería si trabajáramos juntos. Sabíamos que estábamos alineados. El proceso de incorporación también fue muy fluido. Thoughtworks es muy transparente en todo, así que me siento bienvenido.

Pero aún así, cambiar de trabajo conlleva desafíos. Solía trabajar en un entorno de startup. Lidiar con grandes empresas es algo a lo que no estoy acostumbrado, especialmente en términos del proceso de toma de decisiones. Algunos de nuestros clientes tienen un proceso de toma de decisiones complejo y no se trata solo de tomar la mejor decisión, sino también de cómo las personas de diferentes áreas perciben esa decisión.

Lo que más me gusta de mi rol actual es la programación práctica y la oportunidad de trabajar con clientes empresariales. Hay muchas oportunidades para practicar habilidades blandas esenciales como la comunicación y el establecimiento de relaciones.

Mirando hacia atrás, he crecido mucho profesionalmente en los últimos años. Aprendí sobre cómo diferentes estilos de programación incentivan a los equipos a enfocarse en diferentes aspectos del desarrollo de software, diferentes culturas organizativas y, lo más importante, cuáles son mis puntos ciegos y qué tipo de comportamiento tiendo a repetir.

Si hay algo que puedo resaltar, es que aprendí cómo la autoconciencia juega el papel más importante en cómo gestiono un equipo. Necesito comprender por qué ciertos tipos de comportamiento me hacen sentir ansioso o estresado, y a veces eso está conectado con traumas de la infancia. No es útil etiquetar esos comportamientos como "malos" y seguir evitándolos o rechazándolos. Es más importante comprender cómo me afecta como persona y establecer límites saludables.

Mi objetivo principal es ganar exposición en el mercado global y ThoughtWorks me ha brindado mucho apoyo. Quería ser ponente y tuve esa oportunidad. Cuando escribo un blog, mis colegas siempre me dan comentarios. Y recibo innumerables oportunidades para conectarme con muchas personas interesantes con las que no solo puedo compartir ideas, sino también debatir.

Uno de los valores más importantes de Thoughtworks con el que me identifico es la cultivación. Nunca habría llegado tan lejos sin el apoyo de los demás. Tengo mucha suerte de poder conseguir un trabajo en empresas tan solidarias. Tengo muchos colegas y amigos que siguen aprendiendo y apoyándose mutuamente. Así es como crezco y así es como crecen las personas. Creo que es muy importante seguir aprendiendo de los demás y compartir con los demás.

Si hay algún consejo que pueda compartir con los buscadores de trabajo, sería que entiendan lo que buscan en su carrera. Les recomendaría que visiten nuestro sitio web o que hablen con algunos Thoughtworkers. Si nuestra cultura, estrategia y valores están alineados con lo que buscas, entonces no dudes en tomar acción y postularte.