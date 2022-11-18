Un marketplace donde los usuarios pueden crecer
Crear una conexión auténtica entre las personas en un mundo digital cada vez más digitalizado es un objetivo al que aspiran muchas empresas tecnológicas. Pero es necesario contar con la infraestructura y las plataformas adecuadas para garantizar grandes experiencias que permitan esas conexiones.
Etsy, un marketplace global en línea donde la gente se reúne para hacer, vender, comprar y coleccionar artículos únicos y hechos a mano, lleva desde 2005 en el negocio de crear conexiones auténticas. Su objetivo es sencillo: mantener la conexión humana en el centro del negocio, facilitando el acceso a artículos hechos a mano con un toque humano. En los últimos cinco años, el mercado en línea ha experimentado un crecimiento significativo, aumentando drásticamente su popularidad general y el inicio de las compras en línea durante la impredecible pandemia de COVID-19. Sin embargo, Etsy había estado ocupado planificando proactivamente el futuro, de modo que cuando llegó el crecimiento, estaban preparados.
Etsy previó los problemas de escalabilidad a los que se enfrentaría si se produjera un gran aumento del tráfico. Observaron los primeros indicios de posibles cuellos de botella. Se descubrieron dos áreas distintas que debían abordarse. En primer lugar, dado que Etsy dependía de dos centros de datos físicos ubicados en Nueva Jersey, cuyo mantenimiento era costoso y los largos plazos de entrega reducían su agilidad, sabían que necesitaban migrar a la nube de la forma más fluida posible. Y en segundo lugar, la empresa identificó el proceso de entrega de productos como otro posible cuello de botella para escalar, desde que ampliaron su reserva de talento. Aunque eran autónomos, los equipos de producto de Etsy tenían muchas formas diferentes de realizar la entrega, lo que dificultaba la incorporación de nuevos desarrolladores y el cambio de equipos. Por último, Etsy nunca había contratado a una consultoría tecnológica, pero sabía que necesitaba el socio adecuado para continuar su impulso.
Escalando al éxito
Con ideologías similares en el desarrollo ágil de software, la sostenibilidad tecnológica, la atención a los equipos, la diversidad y el código abierto, Etsy eligió a Thoughtworks como socio estratégico para contribuir a sus esfuerzos de ampliación.
Para la optimización de la entrega de productos, Thoughtworks y Etsy formaron un equipo interfuncional de Cultura de Entrega de Productos (PDC) con el fin de analizar el proceso actual de entrega de productos para la optimización de la entrega de productos. Examinamos todo el flujo de valor de desarrollo de software e hicimos un análisis de las quejas de directivos y miembros del equipo. A partir de ahí, creamos un anteproyecto de entrega de productos, un conjunto de principios de entrega de productos y cambios relacionados con las prácticas de entrega.
El equipo del CDP analizó una métrica clave llamada "Tiempo de aprendizaje", que se refiere al tiempo que tarda un equipo de producto en validar una idea con un cliente y comprender mejor su valor. Etsy tenía una línea de base de cincuenta días que quería reducir, así que le ayudamos a implantar un enfoque Lean UX, lo que significaba que podían desarrollar prototipos más baratos que incorporaban una investigación de usuario más directa. Por último, trabajamos con los equipos de desarrollo de productos para implantar la gestión ajustada de carteras. En lugar de crear largas especificaciones y planes de proyecto, el equipo de Cultura de Entrega de Producto entrenó a los equipos de producto para desarrollar declaraciones de resultados para cada iniciativa.
Es difícil aislar un ajuste de procesos en una organización de varios cientos de ingenieros. Sin embargo, lo analizamos después de aplicarlo durante más de dos años y pensamos que todos los indicadores eran muy positivos. Mejoramos nuestra velocidad con este trabajo. En última instancia, produjimos más beneficios para los compradores y vendedores -más funciones, mejor búsqueda, mejores procesos-, todo el mercado mejoró para los compradores y vendedores, y ese era el objetivo.
Para acelerar su migración a la nube, Etsy quería contar con expertos externos que le ayudaran en la adopción de nuevas herramientas y tecnologías, como Terraform, Kubernetes y Prometheus. Los ingenieros de infraestructura y los directores técnicos de productos de Thoughtworks se unieron a los equipos de infraestructura de búsqueda, servicios de implantación continua, computación, observabilidad y aprendizaje automático. Como era de esperar, tras la migración a la nube, la optimización para la nube no se detuvo. Cada equipo siguió buscando oportunidades para utilizar la nube en toda su extensión. Con la ayuda del grupo asesor de arquitectura, estudiaron aspectos como la forma de reducir la cantidad de código personalizado mediante el cambio a herramientas estándar del sector, la mejora de la eficiencia de costes y la mejora de los bucles de feedback.
Resultados
Aumento del 208% de compradores
desde finales de 2019 (46,35 millones) hasta finales de 2021 (96,3 millones)
Aumento del 288% de los vendedores
desde finales de 2019 (2,6 millones) hasta finales de 2021 (7,5 millones)
$11 millones de dólares de valor incremental
en una iniciativa de calidad de inventario que inicialmente predijo un aumento de los ingresos de $7 millones de dólares utilizando las mejoras sugeridas por el equipo de Cultura de Entrega de Productos.
Más conexiones para hoy y mañana
Con la nube y las iniciativas de entrega de productos en marcha, Etsy ha continuado su crecimiento meteórico. El cambio a la nube ha proporcionado a la empresa una mejor observabilidad, al tiempo que ha facilitado a los equipos el análisis y el seguimiento de sus costes operativos en comparación con el enfoque anterior del centro de datos. El paso a la nube también ha permitido a Etsy construir una nueva plataforma de machine learning basada en servicios gestionados que reducen los costes operativos y mejoran el tiempo desde la generación de la idea hasta el despliegue en producción. Las pruebas realizadas con equipos piloto indicaron que el tiempo de aprendizaje pasó de cincuenta a cinco días, lo que supone una mejora significativa en la entrega del producto.
Etsy sigue apostando por medirlo todo. Su innovación más reciente es fruto de una colaboración con Thoughtworks y Google para controlar las métricas de consumo de energía, un objetivo clave de Etsy en su búsqueda de la sostenibilidad. Thoughtworks también ha creado una herramienta de código abierto llamada Cloud Carbon Footprint, inspirada en algunas de las investigaciones iniciales de Etsy y desarrollada por un equipo interno de Thoughtworks. Cloud Carbon Footprint está ahora incorporada a la plataforma de Etsy, sustituyendo a su aplicación interna inicial, que continúa su enfoque auténtico de establecer conexiones genuinas con su comunidad.
