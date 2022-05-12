Primero, conoce a Martina. Obtuvo una licenciatura en una carrera que era una mezcla de diseño y tecnología y más tarde un máster en ciencias informáticas con un enfoque en la visión por computador. Me contó que, irónicamente, nunca ha aceptado un trabajo en el campo de la visión por computador, sino que empezó como ingeniera de pruebas y más tarde cambió a desarrolladora de software.

Mi primera pregunta fue sobre su experiencia de vivir y trabajar en diferentes países, y cómo acabó en Barcelona. A lo que respondió: "Me gusta descubrir nuevos lugares y culturas y la mejor manera de conocer un país a fondo es vivir en él. No tenía la mente puesta en un país concreto, pero como soy madre soltera, tengo menos flexibilidad para viajar, así que agradecí el hecho de que Thoughtworks España me permitiera trabajar desde casa. Y Barcelona es una ciudad preciosa con una gran comunidad internacional. Me gusta mucho". Quise saber algunos datos divertidos sobre su experiencia en otros países y compartió que: "Una vez traduje una guía del francés al alemán sobre el fascinante país Bután, así que sé mucho sobre este país sin haber estado nunca allí. Lo más intrigante es el concepto de "Felicidad Nacional Bruta" de Bután."

Indagando un poco más en su función y lo que implica, le pregunté con quién trabaja más estrechamente, en términos de funciones en tecnología y producto, a lo que respondió "Un producto de software es siempre una cooperación de múltiples roles. Como tal, trabajo estrechamente con una serie de personas: mis compañeros/as desarrolladores/as y testers, pero también con diseñadores/as, propietarios/as de producto, analistas de negocio, equipos de contenido, equipos de marketing".

Ser líder técnico puede ser un reto, pero también una recompensa. Quería saber qué es lo que realmente le gusta de su función y, además, la razón por la que ha dedicado 7 años de su carrera en Thoughtworks. Me contestó amablemente: "Me gusta que el papel de líder técnico ofrece muchas oportunidades para apoyar a las personas a alcanzar sus objetivos. Intento entender cuáles son los objetivos actuales de los miembros de mi equipo y ver cómo se puede distribuir el trabajo diario en el proyecto para apoyar a todos a alcanzar sus objetivos."

"En cuanto a Thoughtworks, me gusta que esta empresa sea muy abierta para adaptarse a las necesidades y deseos personales, ya sea una reorientación profesional o necesidades privadas. Me gusta que los empleados sean muy activos a la hora de compartir su sabiduría y apoyarse mutuamente, gracias a lo cual existe una amplia oferta de sesiones de intercambio de conocimientos internas y externas, grupos de chat temáticos y listas de correo. Thoughtworks ofrece muchas oportunidades para probar diferentes funciones, campos o tareas, o incluso para cambiar de país a corto o largo plazo". En cuanto a las aptitudes, me interesaba saber qué habilidades y destrezas concretas está desarrollando en su puesto actual, a lo que me respondió "Mis habilidades profesionales, por supuesto, pero -más de lo que probablemente haría en otra empresa tecnológica- mi conciencia de los temas sociales".

Para ser un Tech Lead, las habilidades técnicas no son el único factor. Le pedí a Martina que compartiera más sobre qué otras habilidades son necesarias para convertirse en un Tech Lead, y dijo: "Como consultora, las habilidades de comunicación son tan importantes como las técnicas. Cuando se pasa a un papel de líder técnico, las habilidades relacionadas con la comprensión y el apoyo a los demás se vuelven esenciales, pero también las habilidades de planificación, de facilitación y de ser responsable y capaz de delegar". Por último, le pregunté qué recomendaría a quienes quieren empezar una carrera en el desarrollo de software. Dijo con una sonrisa: "Que lo prueben; que practiquen la codificación, por ejemplo, contribuyendo a un proyecto de código abierto. Y, sobre todo, que no se dejen engañar por la imagen de " nerd " que tiene el campo de las TI. ¡El desarrollo de software es un proceso creativo!"