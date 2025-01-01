Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Acción colectiva para un futuro sostenible

 

La crisis climática exige que tanto las empresas como los gobiernos y los individuos transformen su forma de trabajar y de comportarse. La acción colectiva es necesaria, al igual que el reconocimiento de que no todos somos igualmente responsables de los impactos del cambio climático o nos vemos afectados por ellos. 

 

Estas consideraciones son una parte importante de nuestra hoja de ruta sobre el cambio climático, que estamos desarrollando para garantizar que nuestras ambiciones se traduzcan en acciones. Estamos trabajando para obtener una imagen más precisa de nuestra huella de carbono e identificar formas de reducirla. También estamos teniendo en cuenta las consideraciones sobre el cambio climático en la tecnología que construimos, lanzando soluciones como nuestra oferta de Green Cloud que tienen el potencial de contribuir directamente a la reducción de las emisiones. 

 

En los próximos cinco años, nos proponemos aumentar las alternativas tecnológicas sostenibles para clientes y socios; contribuir a las redes mundiales y locales que trabajan para mitigar el cambio climático, y aportar voces subrepresentadas a esta conversación vital.

Acelera tu transformación sostenible

Nuestras soluciones de sostenibilidad forman parte de nuestro compromiso de mejorar el sector tecnológico y apoyar a nuestros clientes en su camino hacia la sostenibilidad. Capacitamos a organizaciones de todos los sectores para que tomen decisiones más inteligentes que impulsen la transformación sostenible al tiempo que gestionan el riesgo, aumentan la resiliencia y protegen su marca.

Descubre nuestros trabajos más recientes en este espacio

Fundación de Green Software

Thoughtworks es miembro fundador de The Green Software Foundation, una organización sin fines de lucro cuya misión es crear un ecosistema de confianza de personas, normas, herramientas y mejores prácticas para crear software ecológico. Las organizaciones comprometidas con la sostenibilidad y con un interés en los principios de desarrollo de software ecológico pueden unirse a la Fundación para ayudar crecer el campo de la ingeniería de software ecológico, contribuir a los estándares del sector y trabajar juntos para reducir las emisiones de carbono del software.
Llevando la sostenibilidad a la nube

La incorporación de la sostenibilidad en la estrategia de la nube puede generar considerables dividendos medioambientales, así como ahorros de costes. Nuestra nueva solución de código abierto, Cloud Carbon Footprint, proporciona la visibilidad y las herramientas para medir y supervisar los datos de uso de la nube, y ayudamos a identificar las áreas y las mejores prácticas para proporcionar los mayores rendimientos ambientales y de inversión.
Comprometidos con la descarbonización

En 2019 nos unimos a otras empresas líderes en la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi), una asociación conjunta del Proyecto de Divulgación del Carbono (CDP), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales y el Fondo Mundial para la Naturaleza. En consonancia con la SBTi, estamos identificando las reducciones de emisiones que debemos realizar; considerando desde los viajes y el consumo de electricidad hasta el uso de refrigerantes en nuestras oficinas.

Historias de sostenibilidad de clientes

