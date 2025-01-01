Sostenibilidad

Acción colectiva para un futuro sostenible

La crisis climática exige que tanto las empresas como los gobiernos y los individuos transformen su forma de trabajar y de comportarse. La acción colectiva es necesaria, al igual que el reconocimiento de que no todos somos igualmente responsables de los impactos del cambio climático o nos vemos afectados por ellos.

Estas consideraciones son una parte importante de nuestra hoja de ruta sobre el cambio climático, que estamos desarrollando para garantizar que nuestras ambiciones se traduzcan en acciones. Estamos trabajando para obtener una imagen más precisa de nuestra huella de carbono e identificar formas de reducirla. También estamos teniendo en cuenta las consideraciones sobre el cambio climático en la tecnología que construimos, lanzando soluciones como nuestra oferta de Green Cloud que tienen el potencial de contribuir directamente a la reducción de las emisiones.

En los próximos cinco años, nos proponemos aumentar las alternativas tecnológicas sostenibles para clientes y socios; contribuir a las redes mundiales y locales que trabajan para mitigar el cambio climático, y aportar voces subrepresentadas a esta conversación vital.