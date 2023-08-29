A lo largo de mi carrera me he enfrentado a diversos retos que han contribuido a forjar mi crecimiento profesional. Desde la gestión de stakeholders hasta diferentes culturas empresariales, estas situaciones me obligaron a adaptarme rápidamente, ser flexible en mi enfoque y mantenerme centrada en el panorama general. Aprendí la importancia de ser adaptable, aceptar el cambio y encontrar formas de transformar los retos en oportunidades de crecimiento. Desarrollar la resiliencia se convirtió en una habilidad crucial para gestionar la incertidumbre y superar los obstáculos en mi carrera.

Además, me enfrenté a la presión de ser mujer en un sector predominantemente masculino. Culturalmente, crecí con la creencia inconsciente de que tenía que demostrar constantemente mi valor y estar a la altura de ciertas expectativas. Para superar este reto tuve que cambiar de mentalidad. Tenía que recordar constantemente que mi valor como profesional venía determinado por mis habilidades, conocimientos y contribuciones. Fue un viaje personal en el que tuve que desafiar y reformar prejuicios y estereotipos culturales, y que finalmente me permitió aceptar mi perspectiva única y contribuir al sector de manera significativa.

De estas experiencias aprendí valiosas lecciones. Comprendí la importancia de las competencias interpersonales para gestionar relaciones complejas, la importancia de la adaptabilidad y la resiliencia para superar los retos internos, y la necesidad de desafiar las normas y los prejuicios culturales. Estas lecciones no sólo han reforzado mis capacidades profesionales, sino que también me han demostrado lo importante que es encontrar un entorno seguro y que te dé autonomía. Un lugar donde dispongas de las herramientas y las personas que te permitan ser la mejor versión de ti misma, no sólo en el ámbito profesional, sino también en el personal. Y eso es lo que encontré en Thoughtworks.

Mi camino en Thoughtworks





Empezó hace unos años, cuando un amigo mío que empezó a trabajar aquí, y con el que solía reunirme de vez en cuando, me contó su experiencia dentro de la empresa, los valores y las formas de trabajar. El énfasis de Thoughtworks en la creación de un entorno de trabajo diverso e integrador me pareció especialmente atractivo, ya que creo firmemente que los equipos diversos impulsan la innovación y crean mejores soluciones. En aquel momento, me sentía un poco quemada con mi trabajo actual y necesitaba un cambio en mi carrera profesional, así que cuando mi amigo me dijo que podía recomendarme para iniciar el proceso de contratación, aproveché la oportunidad y presenté mi candidatura.

Evento WomenUp

Durante mi proceso de entrevistas, descubrí WomenUp. WomenUp era una iniciativa llevada a cabo por Thoughtworks en 2021 que consistía en una serie de seminarios web y talleres gratuitos a los que podían apuntarse mujeres con conocimientos o experiencia en programación. El objetivo era permitirnos mejorar nuestras habilidades técnicas y de consultoría. Este evento fue genial para cambiar el chip mental de mi anterior empresa y empezar con muchas ideas nuevas para aplicar trabajando dentro de Thoughtworks. Todos pudimos hacer preguntas, plantear inquietudes e incluso compartir sobre situaciones actuales en nuestros entornos de trabajo y pedir consejo sobre cómo aplicar ciertas prácticas para mejorar la situación.

Thoughtworks University

Cuando me incorporé a Thoughtworks, pude participar remotamente en el programa Thoughtworks University. El programa constaba de tres semanas en las que teníamos sesiones teóricas y prácticas sobre todo lo que necesitaríamos al empezar un nuevo proyecto. Durante el resto de mi primer año, a esto le seguía una sesión mensual de un día sobre temas pendientes. Además de todos los conocimientos que pudimos consolidar, interactuar con un grupo tan diverso de personas de otros países, en un entorno seguro en el que nadie te hacía sentir juzgado fue clave para adquirir la confianza necesaria para afrontar los futuros retos que veríamos más adelante en los proyectos en los que entrábamos. En mi caso, pude desvirtualizar a algunos compañeros y fue una experiencia muy grata.

Figuras de soporte

Hasta ahora he conocido a muchas personas maravillosas en Thoughtworks que siempre han estado dispuestas a ayudarme cuando lo he necesitado, creo que la primera persona que destacaría es mi Graduates Engagement Leader. Ella fue mi primer contacto en Thoughtworks y la persona que inicialmente me ayudó durante todo el proceso de entrevistas. Fue muy amable y siempre dispuesta a ayudar con cualquier pregunta.

El equipo de People de España también ha estado dispuesto a responder a mis preguntas en todo momento, y mi onboarding buddy ha sido una persona increíblemente amable con la que he podido compartir mi crecimiento y pedir consejo directo sobre los pasos a seguir. Y las personas de las que más he podido aprender para crecer en mi carrera profesional han sido mis compañeros en los diferentes proyectos en los que he trabajado. Poder tener varias ocasiones en las que reunirme con ellos y con stakeholders, seguir sus consejos y programar en parejas ha contribuido mucho en mi desarrollo.

Recursos de aprendizaje

Thoughtworks ofrece innumerables cursos gratuitos para empleados a través de plataformas como Campus y Udemy. Apoyan las diferentes comunidades de interés que se han creado dentro de la empresa y promueven diversas iniciativas, como Lunch and Learns (donde se expone un tema de interés durante la hora de la comida) y en España, incluso disponemos de dos días extra para utilizar en formación o actividades enfocadas al impacto social. Thoughtworks ofrece muchas oportunidades para que los/as tecnólogos/as den charlas o participen como voluntarios para host sesiones (por ejemplo, en Factoría F5, YConf, Codebar, XConf...). Entre proyecto y proyecto se nos dan oportunidades para centrarnos en el aprendizaje continuo y la mejora a través de cursos, grupos de estudio y proyectos de impacto social, entre otras cosas.

Thoughtworks realmente te hace sentir que si quieres crecer en tu carrera profesional, ellos estarán ahí para darte el apoyo que necesites. No hay mayor motivación que hacerte creer en ti mismo y en tus objetivos.

Mi consejo para tí

Creo que es esencial explorar y encontrar aquellos recursos que se ajusten a tus intereses y objetivos profesionales específicos. Relacionarte con colegas, asistir a conferencias o participar en comunidades en línea puede proporcionarte valiosos conocimientos, apoyo y oportunidades de crecimiento en tu carrera. Más que un curso o un libro específico, he aquí algunos consejos que me funcionaron durante estos años:

No te rindas ni te desanimes por no tener tantas referencias femeninas, si no las encuentras, haz lo posible por intentar ser la referencia de otras desarrolladoras que puedan necesitarlo para sentirse animadas.

Intenta ignorar tu monólogo del síndrome del impostor y muéstrate siempre dispuesta a dar tu opinión o a hacer preguntas cuando no estés segura de algo. Hoy en día tenemos tantas expectativas puestas en nosotros mismos que a veces olvidamos que somos humanos, tenemos derecho a equivocarnos.

Cada uno tiene su propio camino y sus propios ritmos. Da pequeños pasos e intenta no agobiarte con el tamaño del camino que tienes que recorrer para lograr tus objetivos. De un modo u otro, aprenderás mucho con cada pequeña victoria, y esa es la lección más valiosa que aprenderás para ti mismo.

Sal de tu zona de confort. Es la mejor manera de aprender y alcanzar nuevas metas. Eres más capaz de lo que crees.

Acude a conferencias o actos organizados por mujeres (por ejemplo, AdaLoveConf, Women in Tech Summit, Grace Hopper Celebration...) para encontrar más motivación y dejarte inspirar por otras.

Al final de cada día, nos definen las personas y los entornos que elegimos. Rodéate de personas que no solo vean tu potencial, sino que te inspiren para superarlo.