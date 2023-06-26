Civitatis es una empresa líder en distribución online de visitas guiadas, excursiones y actividades en español, con más de 80.000 actividades en 3.600 destinos repartidos en 150 países. En 2022, más de 600.000 personas disfrutaron de uno de los tours de Civitatis para hacer su viaje aún más memorable y gratificante.
Mantener la calidad, garantizar la escalabilidad y mantenerse al día con un negocio acelerado son desafíos comunes que enfrentan las empresas de productos digitales, como Civitatis. Su plataforma tecnológica había respaldado con éxito su negocio durante muchos años, pero a medida que la aplicación y las necesidades comerciales crecían en complejidad y tamaño, su arquitectura monolítica se estaba quedando atrás. Con la creciente gama de actividades y destinos que se ofrecen a los clientes, Civitatis necesitaba abordar la escalabilidad, el mantenimiento y las pruebas mientras mejoraba sus formas de trabajo, por lo que decidió asociarse con Thoughtworks.
Thoughtworks analizó la plataforma de Civitatis e identificó las mejores formas de modernizar su arquitectura al mismo tiempo que habilita la tecnología propia de Civitatis y capacita a los equipos de ingeniería. Propusimos un nuevo enfoque que implicaba la implementación de prácticas modernas de ingeniería, como el desarrollo basado en pruebas (TDD), la programación en pares y la integración y entrega continuas (CI/CD).
La solución también implicó un cambio organizacional; Se definieron y alinearon equipos de entrega autónomos y de fuentes compartidas con sus dominios comerciales, iniciando el proceso de descomposición del monolito en microservicios y una arquitectura basada en eventos que utiliza el Diseño impulsado por dominio (DDD).
Nuestros procesos de calidad e ingeniería fueron buenos, pero no lo suficiente como para permitirnos escalar el equipo tan rápido como queríamos. Sentimos que era el momento de un cambio de cultura de desarrollo y modernizar la arquitectura; Para lograr esos objetivos, necesitábamos el apoyo de un equipo experimentado que nos ayudara en la transición.
Un enfoque holístico de la eficacia de la ingeniería
En menos de cuatro meses, el primer equipo co-contratado entregó su primer MVP en producción, recibió excelentes comentarios de usuarios y clientes y mejoró la calidad general del software y la capacidad de escalar. Las mejoras significativas de la plataforma dieron como resultado una reducción del 32 % en el tiempo de carga de la página, creando una experiencia del cliente más fluida y mejorada. Los cambios y las nuevas funciones se pueden implementar en minutos, en lugar de muchas horas, lo que aumenta la velocidad de comercialización y la confianza general, ya que las pruebas automatizadas cubren más del 90 % de la aplicación.
Las mejoras se extendieron a toda la organización, y otros equipos adoptaron nuevas prácticas ágiles, optimizaron los procesos comerciales y crearon calidad en cada etapa del ciclo de vida del desarrollo de software. Con las nuevas prácticas de ingeniería y tecnología implementadas, Civitatis ahora está bien equipada para manejar las complejidades de su negocio y ofrecer a los viajeros de todo el mundo una experiencia inolvidable.
El éxito de esta asociación muestra cómo aprovechar las prácticas de ingeniería de vanguardia y las pilas de tecnología puede permitir a las empresas superar los obstáculos tecnológicos. Civitatis es un excelente ejemplo de cómo abordar estos desafíos puede fomentar un rápido crecimiento, siendo la dedicación de los equipos de la compañía esencial para la mejor implementación. Todo esto garantiza el éxito a largo plazo de las empresas en un panorama digital que cambia rápidamente.