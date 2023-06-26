Civitatis es una empresa líder en distribución online de visitas guiadas, excursiones y actividades en español, con más de 80.000 actividades en 3.600 destinos repartidos en 150 países. En 2022, más de 600.000 personas disfrutaron de uno de los tours de Civitatis para hacer su viaje aún más memorable y gratificante.

Mantener la calidad, garantizar la escalabilidad y mantenerse al día con un negocio acelerado son desafíos comunes que enfrentan las empresas de productos digitales, como Civitatis. Su plataforma tecnológica había respaldado con éxito su negocio durante muchos años, pero a medida que la aplicación y las necesidades comerciales crecían en complejidad y tamaño, su arquitectura monolítica se estaba quedando atrás. Con la creciente gama de actividades y destinos que se ofrecen a los clientes, Civitatis necesitaba abordar la escalabilidad, el mantenimiento y las pruebas mientras mejoraba sus formas de trabajo, por lo que decidió asociarse con Thoughtworks.

Thoughtworks analizó la plataforma de Civitatis e identificó las mejores formas de modernizar su arquitectura al mismo tiempo que habilita la tecnología propia de Civitatis y capacita a los equipos de ingeniería. Propusimos un nuevo enfoque que implicaba la implementación de prácticas modernas de ingeniería, como el desarrollo basado en pruebas (TDD), la programación en pares y la integración y entrega continuas (CI/CD).

La solución también implicó un cambio organizacional; Se definieron y alinearon equipos de entrega autónomos y de fuentes compartidas con sus dominios comerciales, iniciando el proceso de descomposición del monolito en microservicios y una arquitectura basada en eventos que utiliza el Diseño impulsado por dominio (DDD).