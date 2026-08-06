La importancia de la arquitectura de delegación de agentes

Esto no comenzó con la inteligencia artificial. La transición hacia las plataformas en la nube, DevOps y las arquitecturas distribuidas ya había ampliado el alcance del desarrollo y la entrega de software. Las tareas que antes estaban separadas entre desarrollo de aplicaciones, infraestructura y operaciones comenzaron a diseñarse y gestionarse de manera conjunta, frecuentemente dentro de equipos más multidisciplinarios.

Las expectativas de contratación también aumentaron a medida que se ampliaba ese alcance. Las ofertas de empleo para puestos de nivel inicial comenzaron a exigir que los candidatos comprendieran no solo cómo escribir código, sino también cómo ese código se ejecutaba en infraestructuras en la nube y cómo se comportaba en producción. La experiencia en entornos de producción con AWS o GCP, contenedores, Kubernetes, observabilidad y pipelines de despliegue empezó a aparecer como requisito incluso en puestos que seguían clasificándose como junior.

Ahora, los sistemas basados en agentes de IA están añadiendo otra capa de complejidad. Se espera que los ingenieros y los equipos de desarrollo comprendan aspectos como la orquestación, los permisos de herramientas, la arquitectura de memoria, la evaluación y el comportamiento durante la ejecución, además de todas las capacidades que ya requería el desarrollo moderno de software. Pero esto no consiste simplemente en incorporar otra especialidad técnica al equipo. Cambia las responsabilidades que el propio sistema debe asumir desde su diseño.

Si se interpretan literalmente, muchas de estas descripciones de puestos son poco razonables. Reúnen expectativas que antes correspondían a diferentes etapas de una carrera en ingeniería y las concentran en un único puesto junior. Exigen experiencia en entornos de producción en la nube, conocimientos de infraestructura, orquestación de contenedores y, ahora, diseño de sistemas basados en agentes, sin eliminar ninguno de los requisitos anteriores. Sin embargo, si las interpretamos como señales organizacionales, revelan que las empresas esperan cada vez más que los ingenieros trabajen en un entorno técnico mucho más amplio.

La especialización sigue siendo importante. Todavía es necesario contar con profesionales que comprendan profundamente los sistemas distribuidos, la seguridad, los datos, el aprendizaje automático o la arquitectura de aplicaciones. Pero tener conocimientos profundos en una sola disciplina ya no es suficiente para el tipo de trabajo que están generando los sistemas basados en agentes de IA. El desafío más complejo consiste en comprender cómo interactúan estas disciplinas, cómo se distribuyen las responsabilidades entre ellas y cómo una decisión técnica aparentemente aislada puede generar consecuencias organizacionales en otras partes del sistema.

El software distribuido moderno ya había comenzado a dar lugar a un nuevo perfil: el especialista generalista, alguien con conocimientos profundos en un área específica que también comprende cómo interactúan el código de las aplicaciones, la infraestructura, los despliegues y las operaciones. Los sistemas basados en agentes amplían esta necesidad, pero también cambian su naturaleza.

Ya no basta con comprender diferentes disciplinas. Alguien debe decidir qué criterios y decisiones pueden delegarse, qué puede hacer un agente sin aprobación, qué acciones deben poder revertirse, cuándo es necesario escalar una decisión y quién mantiene la responsabilidad por los resultados. Posteriormente, esas decisiones deben traducirse en permisos, mecanismos de identidad, controles durante la ejecución, registros de auditoría y mecanismos que permitan ampliar o retirar la autonomía. El especialista generalista puede haber sido el precursor de este cambio. Sin embargo, el trabajo que está surgiendo ahora tiene características más específicas.