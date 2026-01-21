Creación de una experiencia digital moderna

Durante los últimos 30 años, Alinta Energy se ha consolidado como una de las mayores comercializadoras, generadoras y desarrolladoras de energía de Australia, suministrando electricidad y gas a más de 1,1 millones de hogares y empresas en todo el país.

Alinta Energy buscaba modernizar su experiencia del cliente (CX) y, al mismo tiempo, reducir sus costos de atención. La empresa sabía que, al no contar con una aplicación móvil nativa, clientes dependían exclusivamente del sitio web y del centro de atención para todas sus interacciones. Esto generó una gran oportunidad para mejorar la experiencia del cliente y reducir la carga operativa del centro de atención.

Al reconocer la necesidad de contar con excelencia en ingeniería de software para crear una aplicación móvil de alta calidad, Alinta Energy se asoció con Thoughtworks. El objetivo era respaldar el desarrollo de una experiencia digital diferenciada y sentar las bases para ofrecer valor a los clientes a largo plazo.