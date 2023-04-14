Cliente de Thoughtworks reconocido como 2023 HITEC 50, Líderes Tecnológicos Hispanos en América Latina, España y Portugal

Fausto de la Torre, Director de Modernización Empresarial, Plataformas y Nube de Thoughtworks Europa, también ha sido incluido en la prestigiosa lista de HITEC.

Thoughtworks (NASDAQ: TWKS), consultora tecnológica global que integra estrategia, diseño e ingeniería, anunció hoy que un cliente, Eli Senerman, vicepresidente de Walmart Tech Chile, y un empleado Fausto de la Torre, jefe de Modernización Empresarial, Plataformas y Nube de Thoughtworks Europa han sido nombrados en la lista HITEC 50. Hispanic Technology Executive Council (HITEC) es una de las organizaciones más influyentes y notables para los profesionales hispanos de la industria tecnológica.

HITEC 50 celebra a los 50 ejecutivos y empresarios hispanos más influyentes y notables de la industria tecnológica de América Latina, España y Portugal. Los líderes son seleccionados en base a sus logros en la industria tecnológica y por sus contribuciones al desarrollo de la próxima generación de líderes tecnológicos hispanos.

El 50% de los premiados de este año son mujeres y el 54% son premiados por primera vez con el premio HITEC 50. Los HITEC 50 de este año reconocen a líderes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela.

"Nuestro futuro es brillante, global y diverso", declara Rosa Ramos Kwok, Presidenta de HITEC. "Los galardonados con el premio HITEC 50 de este año son líderes destacados en tecnología que marcan la diferencia cada día. Aplaudo sus logros y espero con interés sus futuras contribuciones a la comunidad HITEC y más allá."

"Esta es la cohorte más diversa y representativa de HITEC 50", dijo el presidente del Comité de Premios HITEC, Álvaro Celis. "Estos líderes están forjando un camino para las generaciones futuras al tiempo que hacen de la región un lugar mejor para todos."

"HITEC 50 representa a un grupo de líderes que están creando un impacto extraordinario en el mundo e inspirando a la próxima generación de ejecutivos tecnológicos hispanos", dice Caroline Cintra, directora general regional de Thoughtworks Latinoamérica. "Así que es muy apropiado que Eli Senerman y Fausto de la Torre sean reconocidos por sus logros en innovación tecnológica y por defender la diversidad en sus respectivas organizaciones y comunidades."

HITEC es la principal organización de desarrollo de liderazgo para ejecutivos tecnológicos hispanos que trabaja para acelerar el poder y el impacto de estos líderes tecnológicos, logrando una equidad duradera desde el aula hasta la sala de juntas.

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Sobre HITEC

HITEC es una organización de liderazgo ejecutivo global de altos ejecutivos de negocios y tecnología de la información que han construido carreras sobresalientes en tecnología de la información. La principal red de HITEC se extiende por todo el continente americano y se centra en la creación de líderes tecnológicos y ejecutivos, equipos de liderazgo, corporaciones y modelos a seguir más fuertes en un mundo que cambia rápidamente, más plano y centrado en la tecnología de la información. Entre estos líderes mundiales se encuentran ejecutivos que dirigen corporaciones Global 1000, mientras que otros dirigen algunas de las mayores empresas tecnológicas de propiedad hispana de toda América.





Sobre Thoughtworks

Thoughtworks es una consultora tecnológica global que integra estrategia, diseño e ingeniería para impulsar la innovación digital. Contamos con más de 12.500 empleados en 50 oficinas de 18 países. Durante los últimos 25 años, hemos logrado un impacto extraordinario junto con nuestros clientes, ayudándoles a resolver problemas empresariales complejos con la tecnología como elemento diferenciador.

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