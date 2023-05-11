Thoughtworks Barcelona - XX de marzo de 2023 - Thoughtworks (NASDAQ: TWKS), una consultora tecnológica global líder que integra estrategia, diseño e ingeniería para impulsar la innovación digital, se ha asociado con InVivo Bionics, una empresa de tecnología de la salud con sede en Oslo, para establecer y escalar una plataforma que ayudará a los urólogos a proporcionar mejores recomendaciones basadas en la evidencia para los tratamientos de los pacientes.

Fundada en 2018, InVivo Bionics inventó PRESSURO®, un sistema de microsensores que mide y monitorea la función de la vejiga de los pacientes, para proporcionar a los urólogos información y conocimientos mejorados para ayudar a informar mejor los diferentes tratamientos de los pacientes. Thoughtworks adoptará un enfoque holístico para incorporar prácticas tecnológicas de vanguardia, como datos y análisis, entrega continua y microservicios a la plataforma segura y escalable.

"El equipo de InVivo Bionics está comprometido a transformar el panorama urológico con PRESSURO®", dijo Ingelin Clausen, fundador y CEO de InVivo Bionics. "Aunque nuestra solución todo en uno recoge más datos sobre la vejiga de los que el mundo ha visto nunca, todos estos datos pueden resultar abrumadores para los urólogos. Al asociarnos con Thoughtworks, tenemos una oportunidad sin precedentes de organizar y analizar esta información en tiempo real para presentarla en una experiencia digital sencilla y muy atractiva para los urólogos."

Thoughtworks también combinará su pensamiento de diseño orientado a la experiencia del cliente con la excelencia en ingeniería de software para construir un producto digital que permita a los urólogos y enfermeras especializadas interactuar con los datos de alta calidad para obtener rápidamente información relevante. InVivo Bionics se centra inicialmente en mejorar la vida de las personas que sufren disfunción urinaria, un gran grupo de 900 millones de personas en todo el mundo, y en el futuro InVivo Bionics ampliará la plataforma para abordar otros órganos del cuerpo humano.

Es un honor para nosotros que InVivo Bionics haya seleccionado a Thoughtworks Spain para apoyar su misión de aportar una innovación revolucionaria al diagnóstico", dijo Matheus Tait, Director General de Thoughtworks España. "Esperamos asociarnos con InVivo Bionics y aportar nuestro pensamiento de producto con experiencia en plataformas y ejecución digital para ayudar a InVivo a tener un impacto extraordinario en los resultados de los pacientes de urología."

Acerca de InVivo Bionics

El equipo de InVivo Bionics está formado por científicos, desarrolladores de negocio y emprendedores en serie que colaboran con una red mundial de expertos clínicos, todos ellos deseosos de realizar un cambio en la monitorización de la presión de los órganos humanos. Con sede en Oslo, Noruega, InVivo Bionics ofrece un sistema de sensores de presión de primera clase para la monitorización continua de la función de los órganos PRESSURO® - PREssure Sensor System for UROdynamics, clasificada en 2022 como una de las empresas más innovadoras de Europa por el EIC (Comité Europeo de Innovación).

Sobre Thoughtworks

Thoughtworks es una consultora tecnológica líder a nivel mundial que integra estrategia, diseño e ingeniería para impulsar la innovación digital de las empresas. Contamos con 12.500 empleados en 50 oficinas de 18 países. Durante los últimos 25 años, hemos logrado un impacto extraordinario junto con nuestros clientes, ayudándoles a resolver problemas empresariales complejos con la tecnología como elemento diferenciador.

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