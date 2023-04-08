Cuando personas de otros países con diferentes permisos de paternidad/maternidad dicen cosas como "pero el padre no necesita estar en casa" o le dicen a mi pareja cosas como "bueno, tienes 16 semanas de vacaciones", etc., probablemente no han pensado en la otra cara de la moneda. Que ambos somos padres y que esta forma cooperativa de dividir las tareas nos ayuda a mantener nuestra cordura y crear un mejor ecosistema para nuestro hogar. Además, no todos tienen una buena red de apoyo donde viven y la cooperación con su pareja es muy importante, especialmente en los primeros meses.

Afortunadamente, después del primer mes las cosas empezaron a calmarse. Dormíamos más, el bebé era más independiente y mi esposo volvió a trabajar a tiempo parcial (porque sí, también puedes dividir tu "período" en tiempo parcial y no tomarla en semanas completas). En febrero de 2022, necesitó viajar por trabajo a Malasia y yo fui a quedarme en casa de mis padres en Italia durante un par de semanas antes de volver al trabajo a finales de febrero.

Tal vez fue al escuchar sus historias de trabajo o que mi hijo empezó a depender menos de mí, pero en ese momento me di cuenta de dos cosas:

Realmente quería volver al trabajo. Aún disfrutaba siendo madre y viendo a este pequeño crecer, sonreírme y traerme una alegría que nunca había experimentado antes (sí, ¡esas endorfinas que los cuidadores reciben de los bebés son drogas reales!)

Así que volví a trabajar a tiempo parcial. Por la mañana, mis suegros cuidaban a mi hijo mientras trabajaba y por la tarde tenía el lujo de pasar tiempo de calidad con él. Para mí, esto funcionó muy bien. Me sentí realizada en el trabajo y pude ver crecer a mi pequeño mientras creaba un vínculo amoroso con sus abuelos.

No hay una única solución para ser madre trabajadora. En mi caso, amo mi trabajo y no puedo imaginar mi vida sin el. Por otro lado, tampoco puedo imaginar mi vida sin mi hijo. A veces estamos muy conectadas a viejas formas de pensar que nos hacen creer que puedes ser mamá o empleada, pero no puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo porque no podrás hacer ambas con éxito.

Bueno, déjame decirte que no creo en esto. Tengo la fortuna de hacer un trabajo que amo (por el que he trabajado duro durante los años anteriores) pero también trabajo en una empresa que me permite tener flexibilidad para disfrutar de un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

¿Cómo me ayudó Thoughtworks a través de esta experiencia?

Estas fueron las cosas que encontré extremadamente útiles al comienzo de mi regreso al trabajo:

Reducción de horas: al principio, trabajar menos horas por semana definitivamente me ayudó a volver a la velocidad y comprender cómo distribuir mejor mi trabajo durante la semana.

Trabajo remoto: para mí fue la mejor parte al principio. Poder trabajar de forma remota me ayudó a organizar mi tiempo de manera más eficiente (menos tiempo para desplazarme significaba que tenía más tiempo para hacer cosas en casa y asistir a citas médicas, por ejemplo).

Volver al trabajo de esta manera definitivamente me ayudó a establecerme de manera más suave, pero lo que me gustaría enfatizar es que mi experiencia personal puede o no resonar con lo que has experimentado. Todos tenemos diferentes necesidades y también leyes en cada país, pero una cosa que todos podemos hacer es hablar sobre nuestras necesidades con nuestro gerente y encontrar un terreno común. Tuve la suerte de tener un líder de equipo que escuchó mis necesidades y propuso soluciones a mis solicitudes sin hacerme sentir juzgado por ello, y tengo que agradecerle por ello.

En última instancia, el objetivo común es que puedas ser productivo y feliz en tu trabajo diario, y si pequeños ajustes en tu horario pueden mejorar eso, ¿por qué no hacerlo? Tal vez lo que necesitas es salir un poco temprano todos los días para recoger a tus hijos de la escuela, pero luego puedes recuperar esa hora por la noche cuando tienes más "tiempo tranquilo". Si tu trabajo se puede hacer de esa manera, no debería haber ningún problema con eso. Si la otra parte no está segura, también puedes ofrecer un período de "prueba" antes de hacerlo 100% efectivo.

Definitivamente es posible convertirse en padre y aún sentirse realizado como profesional, pero necesitas encontrar el lugar adecuado que te permita crecer en ambas direcciones. Y esto se convertirá en un viaje profesional y personal que se convertirá en parte de quien eres.