Dentro del Radar Tecnológico es un breve documental que ofrece una nueva perspectiva sobre todo lo relacionado con el Radar Tecnológico.
Desde los orígenes del Radar hasta cómo las organizaciones y tecnólogos de todo el mundo lo utilizan hoy en día, este documental de Thoughtworks pone el foco en algunas de las personas que ayudan a darle vida:
- Rachel Laycock, CTO
- Rebecca Parsons, Former CTO
- Martin Fowler, Chief Scientist
- Vanya Seth, Head of Technology para Thoughtworks India
- Erik Dörnenburg, CTO para Thoughtworks Europa
Uno de los principios fundamentales detrás del Radar Tecnológico es compartir nuestro conocimiento y experiencias con el mundo. Con eso en mente, estamos compartiendo lo que realmente sucede detrás de escena para darte una comprensión más profunda de por qué el Radar está incrustado en el ADN de Thoughtworks.