Mike Sutcliff Presidente y Director General

Soy ingeniero de profesión y emprendedor de corazón.

Mi interés por la tecnología empezó en el instituto, cuando aprendí a programar en un ordenador Radio Shack TRS-80. Luego pasé a estudiar ingeniería eléctrica e informática en Georgia Tech. Luego estudié ingeniería eléctrica e informática en Georgia Tech. Me uní a Accenture, donde como CEO de Accenture Digital, tuve la oportunidad de estar a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos en datos, IA, IoT e ingeniería de productos a nivel mundial.

Antes de incorporarme a Thoughtworks, fui CEO en una start-up, Mobeus, pionera en nuevas tecnologías de computación espacial e IA.

Mi carrera me ha permitido vivir y trabajar en América del Norte y Europa, así como trabajar en LATAM, India y China, donde he visto cómo diferentes personas de diferentes culturas pueden aportar sus propias fortalezas únicas para resolver problemas.

Tengo dos hijas y vivo en Florida con mi pareja.