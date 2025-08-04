Las seis tendencias que impulsan una revolución pragmática en data y AI

A medida que tecnologías como sensores IoT y dispositivos inteligentes se han integrado en procesos de manufactura e industria, las compañías han visto un crecimiento inmenso en el volumen y la variedad de data disponible. Esa data tiene un amplio rango de casos de uso poderosos: desde habilitar mantenimiento preventivo y proactivo hasta reforzar la seguridad en las plantas de producción.

Sin embargo, para habilitar casos de uso en tiempo real dentro de entornos de producción, esa data debe convertirse rápidamente en insights accionables. Como resultado, muchas organizaciones están llevando la computación más cerca del edge, permitiendo que la data se procese de inmediato, justo en el lugar donde se recolecta.

Imagina una línea de producción compleja y de múltiples etapas. En lugar de enviar grandes volúmenes de data cruda de sensores a la nube, modelos sofisticados de AI pueden desplegarse directamente en dispositivos edge conectados a cada activo o máquina. Estos modelos analizan el progreso, cada paso y la data relevante para la calidad casi en tiempo real, para detectar anomalías y predecir fallas potenciales antes de que ocurran. Esto no solo reduce la latencia y los costos de ancho de banda, sino que también permite un control autónomo, optimizando el rendimiento en esa etapa de la línea de producción según las condiciones en tiempo real.

Aunque potentes, estos despliegues en el edge traen consigo nuevos desafíos, sobre todo en su gestión. La computación en el edge requiere múltiples pipelines CI/CD para una gran cantidad de dispositivos distribuidos, en lugar de un pequeño número de sistemas centrales. Eso impacta en pipelines de data, procesos de seguridad y autorización, monitoreo operacional y mucho más.

Adoptar AI en el edge crea la necesidad de orquestar numerosos agentes y federar el aprendizaje entre ellos para entrenar modelos en data descentralizada, sin comprometer la seguridad. Para la mayoría de las organizaciones, esto exige un cambio profundo en la forma en que gestionan MLOps e integraciones de data.