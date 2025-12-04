¿Qué es una especificación?

Una especificación es mucho más que un documento de requisitos de producto (PRD). Incluso aplicar un prompt más estructurado y restricciones técnicas más explícitas puede producir mejor código que un PRD en texto plano.

Desde un punto de vista técnico, una especificación debería definir explícitamente el comportamiento externo del software objetivo, incluyendo aspectos como mapeos de entrada y salida, precondiciones y postcondiciones, invariantes, restricciones, tipos de interfaz, contratos de integración y lógica secuencial o máquinas de estado.

En el pasado, las especificaciones solían escribirse en formatos altamente formalizados y legibles por máquina. Hoy, con la ayuda de los LLM, podemos describirlas usando lenguaje natural. En esencia, una especificación sigue definiendo el comportamiento del software objetivo y no se limita a describir requisitos de negocio.

¿Qué hace que una especificación sea buena?

Nuestras experiencias con behavior-driven development siguen siendo válidas. Esta nueva tecnología no debería cambiar demasiado las cosas en esta área.

Por ejemplo, las especificaciones deberían seguir utilizando lenguaje ubicuo orientado al dominio para describir la intención del negocio, en lugar de implementaciones específicas ligadas a la tecnología. También deberían tener una estructura clara, con un estilo común para definir escenarios usando Given/When/Then, y buscar un equilibrio entre completitud y concisión, cubriendo el camino crítico sin enumerar todos los casos posibles. Esto tiene un beneficio adicional en el desarrollo de software asistido por IA, ya que ayuda a ahorrar tokens.

También es importante que las especificaciones apunten a la claridad y al determinismo. Si bien los LLM no generan código determinista como la generación de código tradicional, la compilación o la ejecución automatizada de pruebas, las especificaciones claras pueden ayudar a reducir las alucinaciones del modelo y producir código más robusto.

Aunque los LLM se destacan principalmente en el manejo del lenguaje natural, no debemos subestimar el rol de las entradas y salidas estructuradas. La experiencia demuestra que proporcionar al modelo prompts de entrada semi estructurados o forzar salidas estructuradas puede mejorar significativamente el rendimiento del razonamiento y reducir alucinaciones. Por ello, las especificaciones legibles por máquina siguen siendo esenciales en la era de los LLM.

Finalmente, en cuanto a la organización de los archivos de especificaciones, muchas personas enfatizan la separación entre especificaciones de requisitos de negocio y especificaciones técnicas. Sin embargo, en la práctica, definir el límite entre ambas suele ser poco claro.