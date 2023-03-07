Beautycounter y Thoughtworks se asocian para modernizar la plataforma digital y aumentar la adaptabilidad y escala

Thoughtworks (NASDAQ: TWKS), una consultora de tecnología global que integra estrategia, diseño e ingeniería, anunció hoy que Beautycounter, líder en belleza limpia, está acelerando su camino hacia la innovación con una inversión en una plataforma tecnológica digital más moderna. Como pioneros en metodología ágil, Thoughtworks está ayudando a evolucionar las estructuras y procesos operativos de TI de Beautycounter para lograr una mayor automatización, eficiencia y escala.

"Beautyounter es una marca de belleza limpia, omnicanal y digitalmente nativa, con una misión de llevar productos más seguros a manos de todos. Con un enfoque empresarial en escalar sus canales de consultoría, venta minorista, comercio electrónico y asociaciones, nos asociamos con Thoughtworks para desbloquear prioridades comerciales a corto plazo, como la modernización de nuestro sistema de comercio electrónico a través de una estrategia, planificación y entrega pragmáticas e incrementales", dijo Paul Horvath, CTO de Beautycounter.

Thoughtworks aplicó su estrategia impulsada por valores para la modernización y avanzó rápidamente en las iniciativas de transformación de TI de Beautycounter. Al implementar procesos automatizados en su plataforma de comisiones de bonificación de pago, Beautycounter vio una reducción del 99 por ciento en el tiempo para completar los procesos de pago anteriormente manuales. Al construir una plataforma integral de automatización de pruebas y mejorar los procesos de aseguramiento de calidad (QA), los tiempos de ciclo de prueba para nuevas características y capacidades se están reduciendo de días y horas a cuestión de minutos.

"Como una empresa de comercio electrónico en crecimiento, Beautycounter enfrenta un cambio impredecible y constante que exige un alto nivel de agilidad empresarial. Thoughtworks se complace en tener nuestro talento líder en la industria trabajando junto a los ingenieros de Beautycounter en la transformación de la organización de TI para modernizar y lograr beneficios comerciales más rápidos", dijo Chris Murphy, CEO de Thoughtworks Norteamérica

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Acerca de Beautycounter

Beautycounter es líder en el cuidado de la piel y cosméticos limpios, cuya misión es llevar productos más seguros a manos de todos. La marca con sede en Santa Mónica, California, lidera el camino hacia una mayor transparencia y responsabilidad en la industria de la belleza, incluyendo esfuerzos de defensa que actualizan las regulaciones federales que han permanecido prácticamente sin cambios desde 1938.

Beautycounter es una marca omnicanal y está disponible hoy en día en línea, en tiendas físicas, a través de asociaciones estratégicas y a través de su comunidad de más de 65,000 vendedores independientes en todo Norteamérica.

Acerca de Thoughtworks

Thoughtworks es una consultora tecnológica global que integra estrategia, diseño e ingeniería para impulsar la innovación digital. Somos más de 12.500 personas en 50 oficinas de 18 países. En los últimos 25 años, hemos logrado un impacto extraordinario junto con nuestros clientes al ayudarlos a resolver problemas empresariales complejos utilizando la tecnología como factor diferenciador.

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