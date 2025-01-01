i. La IA cambia el panorama de la seguridad y las posibilidades



Las estafas de alto perfil y las filtraciones de datos que son posibles gracias a la democratización de la IA han suscitado preocupaciones sobre las nuevas tecnologías que impulsan eventos catastróficos de ciberseguridad. Al mismo tiempo, existe un creciente interés en aprovechar los sistemas de IA para mejorar las capacidades de defensa de la organización.

Como señalan los expertos de Thoughtworks, siempre que los equipos aprendan a consultar información y a replantearse algunas de sus suposiciones, y recuerden que las afirmaciones sobre las soluciones de seguridad de próxima generación no siempre se toman al valor nominal, los poderes analíticos y de coincidencia de patrones que la IA aporta pueden convertirlo en un aliado de seguridad formidable.