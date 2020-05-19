Hoy, Thoughtworks, consultora global de software, lanzó el Volumen 22 del Radar Tecnológico, un informe semestral informado por las observaciones, conversaciones y experiencia de primera línea de Thoughtworks para resolver los desafíos comerciales más difíciles de sus clientes. Debido a la pandemia de COVID-19, los autores de la guía se basaron en la colaboración remota primero, uno de los temas principales que surgió en esta edición.

Ahora en su décimo año, este volumen también destaca la creciente madurez en las técnicas y herramientas que desbloquean datos analíticos a escala y aprendizaje automático. De particular interés es la aparición de la malla de datos como un paradigma arquitectónico prometedor para microservicios. Además, las técnicas de software como el control de versiones, las pruebas automatizadas y las canalizaciones de implementación ahora también se aplican en el ecosistema de aprendizaje automático.

"Los datos son un componente crítico para los sistemas empresariales modernos, y el aprendizaje automático es una herramienta emergente que puede desbloquear un nuevo valor para las empresas", dice la Dra. Rebecca Parsons, Directora de Tecnología de Thoughtworks. "Es alentador ver que la industria está pensando más diligentemente sobre cómo deberían funcionar los datos en los sistemas modernos, y aplicando técnicas de ingeniería de software para entregar de manera confiable sistemas centrados en datos en la producción".

Los temas notables incluidos en el Radar Tecnológico vol. 22 son:

Perspectivas de datos que Maduran y se Expanden. Para las arquitecturas distribuidas, como los microservicios, vemos un gran interés en la malla de datos como una forma de servir y utilizar efectivamente a escala los datos analíticos en sistemas distribuidos.

El Elefante de Zoom. El trabajo remoto se ha convertido en el centro de atención, que los autores de Tech Radar discuten en un podcast y en un seminario web sobre estrategias tecnológicas en una crisis.

X también es Software. Como el software se está comiendo el mundo, es fundamental recordar aplicar buenas prácticas de ingeniería a la infraestructura, el hardware y los dispositivos.

Explosión Cámbrica de Kubernetes & Co. A medida que Kubernetes continúa consolidando su dominio en el mercado, prospera el inevitable ecosistema de soporte.

“El Radar Tecnológico de Thoughtworks dirige su experiencia en todas las industrias en las que trabajan en una forma fácilmente digerible donde se puede elegir una variedad de tecnologías que son relevantes para ti, para que Redgate las entienda y entienda profundamente, sin tener que perder tiempo explorando ya tecnologías anticuadas ", dice Jeff Foster, jefe de ingeniería de producto de la firma de software Redgate.

Visita Thoughtworks.com/radar para explorar la versión interactiva del Radar o descarga la versión en PDF. Thoughtworks Technology Radar celebra su décimo aniversario en 2020. Para obtener más información sobre cómo ha seguido el panorama tecnológico en rápida evolución durante la última década, visita: https://www.thoughtworks.com/radar/10-years-of-radar