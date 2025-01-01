Ramiro Castillo

Soy un líder apasionado y practicante de la innovación y la tecnología. Durante los últimos 13 años he estado expuesto a diferentes verticales, tecnologías y experiencias desde el panorama del hardware hasta el impacto de las soluciones de negocio en las complejas arenas de las organizaciones modernas. Como Director General de Thoughtworks, tengo el placer de colaborar junto a profesionales experimentados para liderar nuestra operación en Ecuador y generar un impacto extraordinario para nuestros clientes, y la sociedad.

Conocí a Thoughtworks en el 2013 cuando vivía en Melbourne, Australia, pero no fue hasta el 2015 cuando me uní a esta gran organización como Business Analyst consultant. Desde entonces, he tenido el privilegio de trabajar con equipos increíbles dentro de diferentes organizaciones de una variedad de verticales como la salud, el comercio minorista, la banca, el transporte, entre otros. Desde 2018 he desempeñado un papel de liderazgo más amplio como Delivery Principal para el mercado nearshore, lo que me ha permitido contribuir con estrategias y prácticas amplias para manejar la entrega y la articulación de valor en programas complejos.

Además de mis roles descriptivos, me he posicionado como líder de pensamiento, enfocado en discutir y compartir mi punto de vista y aprendizajes relacionados con la generación de valor, la gestión y la tecnología. Para ello, como otros Thoughtworkers he sido mentor, coach, ponente y anfitrión de un canal de podcast.

Estoy convencido de que existe una escuela de pensamiento moderna en torno al manejo gerencial, más orientada a servir y generar impacto en la sociedad a través de los negocios. Con esta visión trato de tener un balance de un negocio exitoso en Ecuador, conectado con nuestro propósito más amplio de generar un impacto extraordinario en la industria tecnológica y en nuestra sociedad.