En su decimotercer año, el último informe también señala la proliferación de ideas y herramientas para mejorar la accesibilidad y evitar la creciente complejidad de la nube.

Thoughtworks (NASDAQ: TWKS), consultora tecnológica global que integra estrategia, diseño e ingeniería para impulsar la innovación digital, ha publicado hoy el Volumen 28 del Radar Tecnológico, un informe bianual basado en las observaciones, conversaciones y experiencias de primera línea de Thoughtworks para resolver los retos empresariales más difíciles de sus clientes globales. Con la inteligencia artificial (IA) cada vez más accesible e integrada en el negocio, el informe afirma que la implementación de la IA con una sólida práctica de ingeniería conduce a la entrega más eficaz de valor a los clientes.

Con la analítica y la IA, disponer de datos y código suficientes ya no es el problema. En lugar de ello, la atención debe centrarse en disponer de código y datos de alta calidad para crear modelos que respondan adecuadamente a los cambios en los factores del entorno y no se desvíen con el tiempo. Afortunadamente, las herramientas en este ámbito se están ampliando con transformaciones basadas en pruebas, pruebas de sanidad de datos y pruebas de modelos de datos que refuerzan los conductos de datos que alimentan los sistemas analíticos. La incorporación de las mejores prácticas en la validación de modelos y la garantía de calidad también son cruciales para abordar los sesgos y garantizar sistemas de ML éticos con resultados equitativos.

"La mayoría de las empresas ya están experimentando con la analítica y la IA. Vemos la maduración de las herramientas como una prueba más de la generalización de estas tecnologías. La integración de la IA con buenas prácticas de ingeniería conduce a soluciones más responsables y basadas en datos que se adaptan a una base de usuarios diversa", dice la Dra. Rebecca Parsons, CTO de Thoughtworks. "Esto contrasta con la IA generativa, en la que estamos aconsejando a las empresas que procedan con cautela y tengan cuidado para evitar usos inadecuados que pueden conducir a riesgos de reputación y seguridad."

Entre los temas destacados de Technology Radar Vol. 28 figuran:

El meteórico ascenso de la IA práctica: en los últimos meses, herramientas como ChatGPT han reorientado por completo la comprensión tanto de la industria tecnológica como del mundo en general de lo que es posible en la práctica con la IA. Instamos a los usuarios a explorar estas oportunidades sin perder de vista sus limitaciones y riesgos.

Accesibilidad accesible: La accesibilidad no es una preocupación nueva, pero la proliferación de ideas y herramientas en este ámbito significa que los equipos de producto e ingeniería pueden abordarla con bastante facilidad. Ahora hay pocas excusas para no tomarse en serio la accesibilidad e integrar en las cosas que se construyen.

Lambda quicksand: las funciones sin servidor pueden ser extremadamente útiles, pero también pueden fomentar malos hábitos y conducir a decisiones arquitectónicas erróneas que aumenten la complejidad. Para sacar el máximo partido de las funciones sin servidor, es importante tener claro dónde se utilizan y ser consciente de las posibles consecuencias.

El rigor de la ingeniería se une a la analítica y la IA: Sin datos de alta calidad, los equipos que implementan la IA corren el riesgo de comprometer la precisión y, por extensión, la confianza de los usuarios. Esto sólo puede hacerse eficazmente mediante prácticas de ingeniería sólidas, como la validación de modelos, la integración continua y la supervisión. Afortunadamente, las herramientas en este ámbito se están ampliando: animamos a los equipos a aprovechar el creciente ecosistema.

¿Declarar o programar? Elegir entre especificaciones declarativas o lenguajes de programación de propósito general para determinadas tareas es una consideración importante y constante para los desarrolladores de software. Rara vez hay una respuesta obvia, lo que significa que es esencial reflexionar siempre sobre las ventajas y los riesgos cuando nos enfrentamos a un nuevo contexto.

Visita www.thoughtworks.com/radar para explorar la versión interactiva del Radar o descargar la versión en PDF.

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Sobre Thoughtworks

Thoughtworks es una consultora tecnológica global que integra estrategia, diseño e ingeniería para impulsar la innovación digital. Contamos con más de 12.500 empleados en 50 oficinas de 18 países. Durante los últimos 25 años, hemos logrado un impacto extraordinario junto con nuestros clientes, ayudándoles a resolver problemas empresariales complejos con la tecnología como elemento diferenciador.







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