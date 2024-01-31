Andy Birds Líder de la Comunidad de Productos Globales y del Reino Unido, Director Principal de Productos, Thoughtworks

Andy cuenta con más de 20 años de experiencia digital y una década de experiencia en la gestión de productos, trabajando en una variedad de sectores, incluidos: sector público, salud, comercio minorista, energía, viajes, automóviles, logística, servicios financieros y seguros. Es formador de productos y ha asesorado a más de 1000 profesionales. Andy lidera una comunidad global diversa de más de 400 gerentes de productos en 18 países.

Se especializa en el coaching de liderazgo de productos, la creación de equipos de productos eficaces, la mejora del ciclo de vida de la gestión de productos y la entrega de productos exitosos. Andy disfruta resolviendo problemas complejos y ayudando a las personas y organizaciones a convertirse en lo mejor que pueden para satisfacer a sus clientes y usuarios, todo mientras proporciona valor para el negocio.