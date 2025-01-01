Llevar con éxito del machine learning de los laboratorios a la producción.

La disponibilidad de cantidades masivas de potencia de cálculo a demanda aliada a los avances en algoritmos de machine learning -y la existencia de cantidades masivas de datos digitales con los que entrenar estos algoritmos- abre las posibilidades de mejoras infinitas en la inteligencia empresarial.

Sin embargo, el proceso de desarrollo, implantación y mejora continua de las aplicaciones de IA/ML es complejo. Según un informe de VentureBeat, el 87% de los proyectos de ML nunca llegan a la fase de producción. MLOps amplía DevOps al espacio del machine learning. Se refiere a la cultura en la que las personas, independientemente de su cargo o formación, trabajan juntas para imaginar, desarrollar, desplegar, operar y mejorar un sistema de machine learning. CD4ML es un estándar en Thoughtworks para proyectos de ML, porque ha demostrado su éxito, y es uno que incorpora prácticas de desarrollo de software modernas y compatibles con la nube.

